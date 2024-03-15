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Dağ keçileri sürü halinde Harput’ta görüntülendi

Elazığ’da koruma altında bulunan dağ keçileri tarihi Harput Mahallesi’nde sürü halinde görüntülendi.

Dağ keçileri sürü halinde Harput’ta görüntülendi
Dağ keçileri sürü halinde Harput’ta görüntülendi
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Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan ’Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’ndeki dağ keçileri son zamanlarda Elazığ’da sıkça görülmeye başlandı. Daha önceleri yüksek kesimlerde olan keçiler, insanların zarar vermemesiyle birlikte kente yakın bölgelere inmeye başladı. Bu çerçevede sürü halinde tarihi Harput Mahallesi’ne gelen keçiler, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Bir süre kayalıklarda gezinen keçiler daha sonra gözden kayboldu.

15 Mar 2024 - 10:15 İHA Elaziğ- Çevre

Mahreç  İha

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