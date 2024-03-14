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11 sığınak imha edildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği terör operasyonunda 11 adet sığınak içerisindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı’nca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi kırsalında icra edilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu" düzenlendi.

Bölgede yapılan aramalarda teröristlerin kullandığı 11 adet sığınak tespit edildi. Söz konusu operasyonda; 2 adet depo içerisinde 1 adet 155 mm çapında top mühimmatı, 9 adet roketatar sevk fişeği, 12 bin adet 7,62 mm çapında fişek, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Kanas piyade tüfeği yanaklığı, 58 kilogram kubar esrar, 81 kilogram toz esrar, 22 adet tüp, 76 adet uyku tulumu, 2 adet akü, 3 adet terörist kıyafeti, 8 adet çadır, 1 adet panço, 23 adet jelikan bidon, 1 adet kömür sobası, 3 adet pil bloğu, 1 adet rüzgar ölçer cihazı, 2 adet video oynatıcı, 3 adet şarj adaptörü, 1 adet el feneri, 2 adet şemsiye, 3 çift ayakkabı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen sığınak içerisinde bulunan yaşam malzemeleri yerinde imha edilerek yakalanan diğer malzemeler muhafaza altına alındı.

14 Mar 2024 - 19:09 İHA Diyarbakir- Asayiş

Mahreç  İha

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