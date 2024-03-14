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Askeri eğitim uçağı düştü

Konya'da askeri eğitim uçağı düştü.

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Konya'da askeri eğitim uçağı düştü.

# Konya, askeri eğitim uçağı, 3. Ana Jet Üssü

14 Mar 2024 - 14:12 AA Konya- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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