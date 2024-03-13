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Uzmanlardan ramazanda ağız sağlığını koruma ve sindirim sorunlarını önleme tavsiyeleri

Uzmanlardan ramazanda ağız sağlığını koruma ve sindirim sorunlarını önleme tavsiyeleri

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Uzmanlardan ramazanda ağız sağlığını koruma ve sindirim sorunlarını önleme tavsiyeleri

# Ramazan, Bolu, tavsiye, sindirim sorunları, Doç. Dr. Seval Bayrak

13 Mar 2024 - 14:38 AA Bolu- Sağlık

Mahreç  Anadolu Ajansı

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