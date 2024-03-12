-

Bakan Bolat: ''Kişi başına düşen milli gelirimiz 3600 dolardan 13100 dolara çıktı''

Bakan Bolat: ''Kişi başına düşen milli gelirimiz 3600 dolardan 13100 dolara çıktı''

ABONE OL Google News Sayfamız

Bakan Bolat: ''Kişi başına düşen milli gelirimiz 3600 dolardan 13100 dolara çıktı''

# Ankara, Ömer Bolat, Ticaret Bakanı

12 Mar 2024 - 21:28 AA Ankara- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TAKİP ET 46 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
ANDIRIN ORMAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HARMANKAYA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2024 YILI YOL YATIRIM PROĞRAMINDA BULUNAN 504,514 VE 518 KOD NOLU YOLARDA 7+150 KM YENİ ORMAN YOLU YAPIMI Resmi İlandır mask
ANDIRIN ORMAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HARMANKAYA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2024 YILI YOL YATIRIM PROĞRAMINDA BULUNAN 504,514 VE 518 KOD NOLU YOLARDA 7+150 KM YENİ ORMAN YOLU YAPIMI
BETON BORDÜR SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
BETON BORDÜR SATIN ALINACAKTIR
KANALİZASYON HATTI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
KANALİZASYON HATTI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ANDIRIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANDIRIN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 13 KOD NOLU - SEBEN - MENTEŞE 6+100 KM B TİPİ YENİ ORMAN YOLU YAPIMI Resmi İlandır mask
ANDIRIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANDIRIN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 13 KOD NOLU - SEBEN - MENTEŞE 6+100 KM B TİPİ YENİ ORMAN YOLU YAPIMI
Bakan Bolat: ''Kişi başına düşen milli gelirimiz 3600 dolardan 13100 dolara çıktı'' mask
Bakan Bolat: ''Kişi başına düşen milli gelirimiz 3600 dolardan 13100 dolara çıktı''
Bakan Özhaseki: ''Beş yüze yakın fay hattı var'' mask
Bakan Özhaseki: ''Beş yüze yakın fay hattı var''
Bakırköy'de üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi - Olay anı mask
Bakırköy'de üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi - Olay anı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ile iftar programına katıldı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ile iftar programına katıldı
Kahramanmaraş'ta ilk iftar mask
Kahramanmaraş'ta ilk iftar
Kazalar KGYS kameralarına yansıdı mask
Kazalar KGYS kameralarına yansıdı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL