-

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ile iftar programına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, şehit aileleri ile iftar programına katıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Bu yılda ilk iftarımızı şehit yakınlarımızla yapmak istedik"

-"Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Gazilerimize Ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum"

11 Mar 2024 - 21:10 İHA Ankara- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TAKİP ET 46 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
BETON BORDÜR SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
BETON BORDÜR SATIN ALINACAKTIR
KANALİZASYON HATTI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
KANALİZASYON HATTI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ANDIRIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANDIRIN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 13 KOD NOLU - SEBEN - MENTEŞE 6+100 KM B TİPİ YENİ ORMAN YOLU YAPIMI Resmi İlandır mask
ANDIRIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANDIRIN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 13 KOD NOLU - SEBEN - MENTEŞE 6+100 KM B TİPİ YENİ ORMAN YOLU YAPIMI
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN PTT MÜDÜRLÜĞÜ TADİLATI YAPIM İŞİ İHALESİ Resmi İlandır mask
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN PTT MÜDÜRLÜĞÜ TADİLATI YAPIM İŞİ İHALESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ile iftar programına katıldı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ile iftar programına katıldı
Kahramanmaraş'ta ilk iftar mask
Kahramanmaraş'ta ilk iftar
Kazalar KGYS kameralarına yansıdı mask
Kazalar KGYS kameralarına yansıdı
Maskeli silahlı gaspçılar kuyumcu kuryesini böyle gasp ettiler mask
Maskeli silahlı gaspçılar kuyumcu kuryesini böyle gasp ettiler
Yolu kapatıp tek tekerlek üzerine giden motosikletliler kamerada mask
Yolu kapatıp tek tekerlek üzerine giden motosikletliler kamerada
Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı: 1 ölü mask
Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı: 1 ölü

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL