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Kahramanmaraş'ta ilk iftar

 Kahramanmaraş'ta afetzedeler, kaldıkları konteyner kentlerde ilk oruçlarını açtı. Kalıcı konutların inşasının hızla devam ettiği kentte, yaklaşık 3 b...

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 Kahramanmaraş'ta afetzedeler, kaldıkları konteyner kentlerde ilk oruçlarını açtı.

Kalıcı konutların inşasının hızla devam ettiği kentte, yaklaşık 3 bin kişinin barındığı Türkoğlu ilçesindeki Türkiye-Azerbaycan Lojistik Konteyner Kent'te depremzede kadınlar iftarlıkları hazırlarken, eşleri de onlara yardım etti.

Ramazan ayını buruk geçiren depremzedeler, kurdukları yer sofralarında ilk orucunu açtı.

Afetzede Fatma Dikilitaş, AA muhabirine, yaşanan felakette evinin ağır hasar aldığını ve ailesiyle konteyner kente yerleştirildiklerini söyledi.

Evinden ayrı ikinci ramazan ayını geçirdiğini anlatan Dikilitaş, felakette birçok yakını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Zor günler geçirdiklerini, yaşamlarını sürdürdükleri konteyner kentte her türlü desteği aldıklarını ancak insanın evi gibisi olmadığını ifade eden Dikilitaş, şunları kaydetti:

"Depremden sonra ilk ramazanı çadırda geçirdik. Devletimiz sağ olsun bizi daha sonra konteynere yerleştirdi. Çok şükür orucumuzu burada tutuyoruz. Evimizde olsaydık daha iyi ve güzel olacaktı. Buruk ve üzüntülüyüz çünkü bir deprem atlattık. Hayat devam ediyor çok şükür konteynerde de olsa orucumuzu tutuyoruz. İnşallah tekrar evimizde oruçlarımızı tutmak nasip olur."

Öte yandan Türkiye Diyanet Vakfı, Türkoğlu Kaymakamlığı iş birliğiyle Millet Meydanı'na kurulan iftar çadırında da yaklaşık 200 afetzedeye iftar verildi.

Buradaki programa, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Belediye Başkanı Osman Okumuş, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal Hakverdi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Kırsal mahallelerdeki konteynerler başta olmak üzere ilçe genelinde de 500 kişilik iftarlık dağıtımı gerçekleştirildi.

# ilk iftar, Kahramanmaraş, Türkoğlu ilçesi

11 Mar 2024 - 20:42 AA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

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