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Kazalar KGYS kameralarına yansıdı

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

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Kentte meydana gelen ilk kaza, 15 Temmuz Mahallesi Şifa köprülü kavşak üstünde meydana geldi. Şehir merkezi istikametinden Avanos istikametine giden otomobile, kavşağa kontrolsüz giren bir başka otomobil çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kentte KGYS kameralarının kaydettiği bir başka kaza da Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Meteoroloji kavşağında meydana geldi. Ali Efe Caddesi’nden kavşağa kontrolsüz giren otomobilden, şehir merkezi istikametinden gelen otomobillerden birisi son anda manevra yaparak kurtulurken, arkasından gelen aracın duracak zamanı kalmadı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri yaralanırken araçlarda da maddi hasarlar meydana geldi.

11 Mar 2024 - 13:11 İHA Nevşehir- Asayiş

Mahreç  İha

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Kazalar KGYS kameralarına yansıdı
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