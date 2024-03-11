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Maskeli silahlı gaspçılar kuyumcu kuryesini böyle gasp ettiler

Kırıkkale’de tutuklanan maskeli şahısların cadde üzerinde yürüyen kuyumcu kuryesini gasp ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

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Kırıkkale’de gasp edilen kuyumcu kuryesinin soyulma anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, Menderes Caddesi’nde yürüyen kurye Mestur Aslan’ın önünü kesen maskeli gaspçılar, tabancayla havaya ateş ederek kuryenin altın dolu bavulunu almaya çalıştığı görülüyor. Kuryenin bavulu vermemek için bir süre gaspçılarla direnmesinin ardından gaspçı 250 gram altın ve bir miktar paranın olduğu küçük çantayı alarak otomobile biniyor.

4 gaspçı tutuklanmıştı

14 Şubat 2023 tarihinde Yenidoğan Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kuyumcu kuryesi Mesut Aslan, maskeli gaspçılar tarafından yaklaşık 250 gram altın ile bir miktar parası çalınmıştı. Bunun üzerine de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde kısa sürede Ankara’da yakalanan 4 gaspçı çıkarıldığı Kırıkkale Adliyesinde tutuklanmıştı. Gasp edilen altın ve paralar tutanakla sahibine teslim edilmişti.

11 Mar 2024 - 11:26 İHA Kirikkale- Asayiş

Mahreç  İha

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