Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı: 1 ölü

Feci kaza, dün gece 21.30’da Seymen Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Şeref Bahçıvan’a, B.M.’nin idaresindeki 59 AHZ 208 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Bahçıvan, yaralandı.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vererek, bir yandan da Bahçıvan’a yardım etmeye çalıştı.

Tam o sırada İ.E. idaresindeki 59 AIU 164 plakalı otomobil, yerde yatan Bahçıvan’ın üzerinden geçip, M.A.’ya çarptı. İkinci kaza anı ise başka bir otomobilin kamerasına saniye saniye görüntülendi.

Kazada yaralıya yardım etmeye çalışan M.A. yaralanırken, bölgeye ulaşan ekipler, Şeref Bahçıvan’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan M.A. ise Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan sürücüler B.M. ile İ.E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.