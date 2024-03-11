-

Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı: 1 ölü

Çorlu ilçesinde akıllara durgunluk getiren kazada yaralanan 1 kişiye ve ona yardım etmeye çalışanlara başka bir araç çarptı. Kazada yaralı hayatını kaybederken yardım etmeye çalışan kişi yaralandı.

ABONE OL Google News Sayfamız

Feci kaza, dün gece 21.30’da Seymen Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Şeref Bahçıvan’a, B.M.’nin idaresindeki 59 AHZ 208 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Bahçıvan, yaralandı.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vererek, bir yandan da Bahçıvan’a yardım etmeye çalıştı.

Tam o sırada İ.E. idaresindeki 59 AIU 164 plakalı otomobil, yerde yatan Bahçıvan’ın üzerinden geçip, M.A.’ya çarptı. İkinci kaza anı ise başka bir otomobilin kamerasına saniye saniye görüntülendi.

Kazada yaralıya yardım etmeye çalışan M.A. yaralanırken, bölgeye ulaşan ekipler, Şeref Bahçıvan’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan M.A. ise Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan sürücüler B.M. ile İ.E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

11 Mar 2024 - 10:24 İHA Tekirdağ- Asayiş

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TAKİP ET 46 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
BETON BORDÜR SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
BETON BORDÜR SATIN ALINACAKTIR
KANALİZASYON HATTI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
KANALİZASYON HATTI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ANDIRIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANDIRIN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 13 KOD NOLU - SEBEN - MENTEŞE 6+100 KM B TİPİ YENİ ORMAN YOLU YAPIMI Resmi İlandır mask
ANDIRIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANDIRIN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 13 KOD NOLU - SEBEN - MENTEŞE 6+100 KM B TİPİ YENİ ORMAN YOLU YAPIMI
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN PTT MÜDÜRLÜĞÜ TADİLATI YAPIM İŞİ İHALESİ Resmi İlandır mask
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN PTT MÜDÜRLÜĞÜ TADİLATI YAPIM İŞİ İHALESİ
Kazalar KGYS kameralarına yansıdı mask
Kazalar KGYS kameralarına yansıdı
Maskeli silahlı gaspçılar kuyumcu kuryesini böyle gasp ettiler mask
Maskeli silahlı gaspçılar kuyumcu kuryesini böyle gasp ettiler
Yolu kapatıp tek tekerlek üzerine giden motosikletliler kamerada mask
Yolu kapatıp tek tekerlek üzerine giden motosikletliler kamerada
Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı: 1 ölü mask
Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı: 1 ölü
75 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon mask
75 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon
Polis memuru, görme engelli gence maçı anbean anlattı mask
Polis memuru, görme engelli gence maçı anbean anlattı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL