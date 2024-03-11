-

75 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon

75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “Mercek-13” operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildi. Bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

ABONE OL Google News Sayfamız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “Mercek-13” operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildiğini belirterek bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Şanlıurfa, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Konya, Antalya, Kocaeli, Gaziantep, Samsun, Çorum, Eskişehir, Balıkesir, Hatay, Sakarya, Afyonkarahisar, Edirne, Mardin, Ordu, Batman, Manisa, Osmaniye, Kütahya, Tekirdağ, Kayseri, Kırıkkale, Denizli, Tokat, Van, Aydın, Erzurum, Malatya, Yozgat, Amasya, Çanakkale, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Muğla, Aksaray, Bolu, Elazığ, Isparta, Karabük, Kırklareli, Niğde, Şırnak, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Rize, Uşak, Adıyaman, Artvin, Bilecik, Burdur, Çankırı, Gümüşhane, Iğdır, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 75 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında yapılan ’Mercek-13’ operasyonlarında 641 ruhsatsız tabanca ve 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 691 tabanca ele geçirildi.

İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

İstanbul’da 133 tabanca, 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 233 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 55 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 71 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 34 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 42 şüpheli gözaltına alındı. Ankara’da 32 tabanca ele geçirildi. 50 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa’da 33 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı."

11 Mar 2024 - 09:10 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TAKİP ET 46 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
BETON BORDÜR SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
BETON BORDÜR SATIN ALINACAKTIR
KANALİZASYON HATTI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
KANALİZASYON HATTI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ANDIRIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANDIRIN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 13 KOD NOLU - SEBEN - MENTEŞE 6+100 KM B TİPİ YENİ ORMAN YOLU YAPIMI Resmi İlandır mask
ANDIRIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANDIRIN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 13 KOD NOLU - SEBEN - MENTEŞE 6+100 KM B TİPİ YENİ ORMAN YOLU YAPIMI
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN PTT MÜDÜRLÜĞÜ TADİLATI YAPIM İŞİ İHALESİ Resmi İlandır mask
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN PTT MÜDÜRLÜĞÜ TADİLATI YAPIM İŞİ İHALESİ
Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı: 1 ölü mask
Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı: 1 ölü
75 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon mask
75 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon
Polis memuru, görme engelli gence maçı anbean anlattı mask
Polis memuru, görme engelli gence maçı anbean anlattı
Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu mask
Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu
1 ay önce evlenen Gülnihal’ı hayattan koparan kaza kamerada mask
1 ay önce evlenen Gülnihal’ı hayattan koparan kaza kamerada
Akrabasını vuran zanlı jandarmaya teslim olduğu anları canlı yayında paylaştı mask
Akrabasını vuran zanlı jandarmaya teslim olduğu anları canlı yayında paylaştı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL