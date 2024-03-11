75 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon
75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “Mercek-13” operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildi. Bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “Mercek-13” operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildiğini belirterek bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:
"İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Şanlıurfa, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Konya, Antalya, Kocaeli, Gaziantep, Samsun, Çorum, Eskişehir, Balıkesir, Hatay, Sakarya, Afyonkarahisar, Edirne, Mardin, Ordu, Batman, Manisa, Osmaniye, Kütahya, Tekirdağ, Kayseri, Kırıkkale, Denizli, Tokat, Van, Aydın, Erzurum, Malatya, Yozgat, Amasya, Çanakkale, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Muğla, Aksaray, Bolu, Elazığ, Isparta, Karabük, Kırklareli, Niğde, Şırnak, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Rize, Uşak, Adıyaman, Artvin, Bilecik, Burdur, Çankırı, Gümüşhane, Iğdır, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 75 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında yapılan ’Mercek-13’ operasyonlarında 641 ruhsatsız tabanca ve 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 691 tabanca ele geçirildi.
İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;
İstanbul’da 133 tabanca, 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 233 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 55 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 71 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 34 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 42 şüpheli gözaltına alındı. Ankara’da 32 tabanca ele geçirildi. 50 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa’da 33 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı."
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