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Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA Füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirilen atışta, hedefini başarıyla vurdu.

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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen ATMACA Projesi kapsamında, milli imkanlarla geliştirilen alt sistem ve bileşenlerin doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen atışta, hedef başarıyla vuruldu.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Gelen sese kulak verin; o ses bizi geleceğe taşıyacak. Milli motorlarımızla güçlenen milli platformlarımız, savunma sanayiimizin tam bağımsızlık hedefine ivme katıyor, sahada oyunları değiştiriyor. Başkanlığımız himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA Füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirdiği atışta, hedefini başarıyla vurdu. Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.”

10 Mar 2024 - 20:25 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

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