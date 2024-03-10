1 ay önce evlenen Gülnihal’ı hayattan koparan kaza kamerada
Kumluca ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, genç kızın 1 ay önce evlendiği ve eşinin iş yerine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S’nin (17) kullandığı 07 BGP 543 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Gülnihal Alkan’ın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Kazada Gülistan Alkan asfalta savruldu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Alkan’ın cenazesi, Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.S. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamarasına yansıdı. Görüntülerde yaya geçidinden karşıya geçmek isterken otomobilin hızla gelerek motosiklete çaptığı, havaya uçan Gülnihal Alkan yere savrulduğu görüldü. Genç kadının 1 ay önce evlendiği ve eşinin iş yerine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.
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