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Akrabasını vuran zanlı jandarmaya teslim olduğu anları canlı yayında paylaştı

Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada akrabasının ölümüne neden olan şahıs, adliyeye sevk edildi. Zanlı jandarmaya teslim olduğu anları ise canlı yayında paylaştı.

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Mustecep Mahallesi’nde dün çıkan tartışmada Ekrem S., akrabası Bahri Sezgin’i silahla vurdu. Sezgin, ensesine ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası Ekrem S., İlçe Jandarma Komutanlığına giderek, olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesine sevk edildi. Ekrem S.’nin jandarmaya teslim olduğu anları ise sosyal medyada canlı yayında paylaşması dikkat çekti.

10 Mar 2024 - 19:46 İHA Samsun- Asayiş

Mahreç  İha

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