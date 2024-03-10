-

Koyun ve kuzuların renkli buluşması

500 kuzunun koyunlarla buluşması renkli görüntüler ortaya çıkardı.

ABONE OL Google News Sayfamız

Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte birçok yerde renkli görüntüler oluşuyor. Çağlayan beldesine bağlı köyde, koyun ve kuzularının buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor. Kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. O anlar ise renkli ve duygusal görüntüler oluşturuyor.

Bine yakın koyun ve kuzusu olduğunu belirten üretici, "Sabah 7-8 gibi hayvanlarımızı yemliyoruz. Ondan sonra hayvanları emzirme başlıyor. Emzirmeden sonra koyunla kuzuyu birbirinden ayırıyoruz. Koyun yazıya otlanmaya gidiyor. 3-4 civarı kuzusu henüz olmayanı bir tarafa ayırıyoruz. Koyunlar yemlenir, yemlendikten sonra tekrar emzirilir. İçerisinde dolaşarak büyük kuzular aç kaldığı için küçük kuzuların annelerinden takviye yapıyorlar. Bazıları kuzusunu emzirmiyor. Onları emziriyorlar. Gün akışı böyle devam ediyor" dedi.

10 Mar 2024 - 19:31 İHA Erzincan- Çevre

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TAKİP ET 46 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
ANDIRIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANDIRIN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 13 KOD NOLU - SEBEN - MENTEŞE 6+100 KM B TİPİ YENİ ORMAN YOLU YAPIMI Resmi İlandır mask
ANDIRIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANDIRIN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 13 KOD NOLU - SEBEN - MENTEŞE 6+100 KM B TİPİ YENİ ORMAN YOLU YAPIMI
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN PTT MÜDÜRLÜĞÜ TADİLATI YAPIM İŞİ İHALESİ Resmi İlandır mask
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN PTT MÜDÜRLÜĞÜ TADİLATI YAPIM İŞİ İHALESİ
MAL ALIMI İHALE İLANI Resmi İlandır mask
MAL ALIMI İHALE İLANI
SONDAJ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
SONDAJ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Polis memuru, görme engelli gence maçı anbean anlattı mask
Polis memuru, görme engelli gence maçı anbean anlattı
Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu mask
Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu
1 ay önce evlenen Gülnihal’ı hayattan koparan kaza kamerada mask
1 ay önce evlenen Gülnihal’ı hayattan koparan kaza kamerada
Akrabasını vuran zanlı jandarmaya teslim olduğu anları canlı yayında paylaştı mask
Akrabasını vuran zanlı jandarmaya teslim olduğu anları canlı yayında paylaştı
Koyun ve kuzuların renkli buluşması mask
Koyun ve kuzuların renkli buluşması
Ümit Özdağ’dan tekme ve yumrukla birbirine giren partililere: "Terbiyesiz adamlar” mask
Ümit Özdağ’dan tekme ve yumrukla birbirine giren partililere: "Terbiyesiz adamlar”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL