11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi” ifadeleri kullanıldı.