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Sığırcık kuşlardan görsel şölen

Baharın müjdecisi olarak bilinen sığırcık kuşlar, Yüksekova semalarında adeta görsel şölen sundu.

Sığırcık kuşlardan görsel şölen
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Yüksekova’da havaların ısınmasıyla birlikte sığırcık kuşları gelmeye başladı. Baharın müjdecisi olarak bilinen sığırcık kuşlar, ilçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi üzerindeki evlerin çatılarına ve duvarlarına konmaya başladı. Akşam saatlerinde çatılara sürü halinde konan sığırcıklar, ilginç görüntüler oluşturdu.

Sığırcık kuşların eskiden beri baharın müjdecisi olarak bilindiğini belirten Erdinç Düzen isimli vatandaş, “Artık ilkbaharın geldiğini bize söyleyen görüntüler görüyoruz. Şuan Yüksekova semalarında sürü halinde sığırcık kuşlar adeta görsel şölen sunuyor. En ilginç tarafı ise her çatıya sürü halinde konmuşlar” dedi.

Halis Yapar isimli vatandaş da, “Yüksekova’ya bahar geliyor diye kuşlar şuan ilçe semalarında görülüyor. Biz de o anı cep telefonumuzla kayıt altına aldık” ifadelerini kullandı.

09 Mar 2024 - 22:28 İHA Hakkari- Çevre

Mahreç  İha

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