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Ataşehir’de dörtyol kavşağında yaşanan kazalar kamerada

Ataşehir’de sık sık trafik kazalarının yaşandığı dörtyol kavşağındaki ilginç kazalar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre kazalar, geçtiğimiz günlerde Ataşehir’de İnönü Mahallesi, Kartal Caddesinde bulunan dörtyol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, hız düşürücü setlerin olmadığı yolda sürücülerin kontrollü geçişlerindeki dikkatsizliklerinden dolayı sürekli kaza olduğu belirtildi. Mahalle sakinleri duruma isyan ederken birbirinden ilginç olan kazalar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Acilen çözüm bulmasını istiyoruz”

Mahalle sakini Bilal Eren Özarslan, "Burada bir dörtyol var. Sağdan gelen araba diğer yönlerden gelen araçları görmüyor. Kontrolsüz şekilde dörtyola çıkış yaptıkları için sürekli olarak kazalar oluyor. Biz burada esnafız 200 bin liradan fazla zararım var. Buraya acilen bir çözüm üretilmesini istiyorum” diye konuştu.

09 Mar 2024 - 19:00 İHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  İha

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