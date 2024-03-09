Dakikalarca sevdiği cansız mankeni kucaklayıp böyle kaçırdı

Edinilen bilgiye göre, olay Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs, kaldırımda yürüdüğü sırada bir işyeri önündeki cansız mankeni gözüne kestirdi. Mankeni dakikalarca seven şahıs, daha sonra mankeni kucaklayıp götürdü. İşyeri sahibi ise bu duruma tepki bile göstermezken, şikayetçi de olmadı.