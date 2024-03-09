Dikkatsizlik ve kural ihlalleri KGYS’ye yansıdı

Sakarya’da aralık ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Adapazarı ilçesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta duramayan kamyonun devrilmesi, D-100 kara yolunda yeşil ışıkta geçen bir otomobile kırmızı ışıkta geçen başka bir otomobilin çarpması ve yayaya yol veren bir otomobilin arkasından gelen kamyonun otomobile çarpması yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.