Gazze’de havadan yardımlar sivillerin üzerine düştü: 5 ölü
İsrail’in yardım tırlarının girişini sınırlandırdığı Gazze Şeridi’nde havadan yardım bırakıldığı sırada paraşütü açılmayan paketin sivillerin üzerine düşmesi sonucu en az 5 Filistinli hayatını kaybederken, 11 Filistinli yaralandı.
İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanını 154 gündür aralıksız sürdürüyor. Gazze Şeridi’nde yaşanan insani kriz tehlikeli boyutlarda seyrederken, bölgeye insani yardım yapan Ürdün, Fransa, ABD gibi ülkelerin havadan yardım indirme yolunu kullanması ise diğer ülkelere de örnek oluyor. Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Al-Shati Mülteci Kampı’nda bugün havadan yardım sırasında bir kaza meydana geldi. Paraşütü açılmayan yardım paketinin sivillerin üzerine düşmesi sonucu en az 5 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralanan 11 Filistinli, Şifa ve Kamal Adwan hastanelerinde tedavi altına alındı.
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
BAYAN ELEMAN ARANIYORÇay ve temizlik yemek işlerine bakacak bayan eleman aranıyor.Müracaat şahsen yapılacaktır. GÜMÜŞLER TRAKT...
KİRALIK İŞYER
Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...
KAYIP İLANI
Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...
KAYIP İLANI
Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.0542 214 33 42
DUYURU
Murat caddesi üzerinde bir kol saati bulunmuştur arayanların Corcular Markete uğramaları rica olunur.
GÖZLÜĞÜMÜ KAYBETTİM
Ray-Ban marka güneş gözlüğümü kaybettim. Bulanların insaniyet namına 0 553 161 04 34 numaralı telefona ulaşmaları rica olunur.
ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel BayiiTel. 0 538 0970439
ELEMAN ARANIYOR
KİRALIK DAİRE
ŞAHİN TEPESİNDE AYNI APARTMANDA KİRALIK UYGUN FİYATLI 2 ADET DAİREİMRAN ZEDELİ̇