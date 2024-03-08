Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek hedefimiz ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedefini başarıya ulaştırmaktır"
TÜGVA Gençlik Buluşması’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerinden ümidi kesen bir millet geleceğini kaybetmiş demektir. Bugün de girdiğimiz her mücadelede en çok gençlerimize güveniyoruz. Tek hedefimiz ülkemize kazandırdığımız hizmetlerin zirvesi olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefini başarıya ulaştırmaktır. Bizim gençliğimizde ilayı kelimetullah diye ifade ettiğimiz Allah’ın dinini bütün dünyaya yayması her şeyin başıydı" dedi.
TÜGVA Gençlik Buluşması’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerinden ümidi kesen bir millet geleceğini kaybetmiş demektir. Bugün de girdiğimiz her mücadelede en çok gençlerimize güveniyoruz. Tek hedefimiz ülkemize kazandırdığımız hizmetlerin zirvesi olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefini başarıya ulaştırmaktır. Bizim gençliğimizde ilayı kelimetullah diye ifade ettiğimiz Allah’ın dinini bütün dünyaya yayması her şeyin başıydı" dedi.
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
BAYAN ELEMAN ARANIYORÇay ve temizlik yemek işlerine bakacak bayan eleman aranıyor.Müracaat şahsen yapılacaktır. GÜMÜŞLER TRAKT...
KİRALIK İŞYER
Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...
KAYIP İLANI
Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...
KAYIP İLANI
Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.0542 214 33 42
DUYURU
Murat caddesi üzerinde bir kol saati bulunmuştur arayanların Corcular Markete uğramaları rica olunur.
GÖZLÜĞÜMÜ KAYBETTİM
Ray-Ban marka güneş gözlüğümü kaybettim. Bulanların insaniyet namına 0 553 161 04 34 numaralı telefona ulaşmaları rica olunur.
ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel BayiiTel. 0 538 0970439
ELEMAN ARANIYOR
KİRALIK DAİRE
ŞAHİN TEPESİNDE AYNI APARTMANDA KİRALIK UYGUN FİYATLI 2 ADET DAİREİMRAN ZEDELİ̇