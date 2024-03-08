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/ 08 Mar 2024 - 19:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek hedefimiz ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedefini başarıya ulaştırmaktır"

TÜGVA Gençlik Buluşması’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerinden ümidi kesen bir millet geleceğini kaybetmiş demektir. Bugün de girdiğimiz her mücadelede en çok gençlerimize güveniyoruz. Tek hedefimiz ülkemize kazandırdığımız hizmetlerin zirvesi olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefini başarıya ulaştırmaktır. Bizim gençliğimizde ilayı kelimetullah diye ifade ettiğimiz Allah’ın dinini bütün dünyaya yayması her şeyin başıydı" dedi.