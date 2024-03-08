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Bakan Kacır: "30'dan fazla ülkenin semalarını Türkiye'nin SİHA'ları, İHA'ları koruyor şimdi"

Bakan Kacır: "30'dan fazla ülkenin semalarını Türkiye'nin SİHA'ları, İHA'ları koruyor şimdi"

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Bakan Kacır: "30'dan fazla ülkenin semalarını Türkiye'nin SİHA'ları, İHA'ları koruyor şimdi"

# Giresun, Şebinkarahisar, halka hitap etme, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır

08 Mar 2024 - 15:21 AA Giresun- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

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Bakan Kacır: "30'dan fazla ülkenin semalarını Türkiye'nin SİHA'ları, İHA'ları koruyor şimdi" mask
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