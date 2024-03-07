Soğuk havalarda aküyü korumaya yönelik önemli uyarılar

Soğuk hava şartlarında akü sağlığını daha da uzun tutmak isteyen araç sahiplerinin bazı konularda dikkatli olması gerekiyor. Ortalama ömrünün 4 yıl olduğu bilinen akülerin kontrolü havaların soğuk olduğu günlerde önem taşırken, sağlığı düşen aküler zamansızca arızalanarak sürücüleri mağdur edebiliyor. Bu tarz sıkıntılarla ilgili vatandaşlara yönelik bilgiler paylaşan akü satış ve onarımını Anıl Köse, soğuk hava şartlarının aküyü ciddi anlamda etkilediğini ifade etti. Aralık, ocak ya da şubat ayında olacak şekilde yıllık 1 defa akü kontrolü yaptırılması gerektiğini aktaran Köse, akü sağlığı düşükse değişim yaptırılmasını önerdi. Akü sağlığını uzun tutmak için aracın orijinal parçalarının değiştirilmemesini de tavsiye eden akücü esnafı, binek araçlarda akü değişiminin ortalama 2 bin ile 5 bin TL arasında olduğunu belirtti.

Uzun yıllardır akü satış ve onarımını yapan Anıl Köse, soğuk havalarda araç dışarıda da dursa garajda da beklese akülerinin kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi. Araçlarda bazen akü ömrünün durduğu yerde tamamlandığından bahseden Köse, “Hareket halindeyken, olmadık yerlerde, dağda, bayırda vatandaş mağdur olabiliyor. Akü ölçümleri Eskişehir de dâhil Türkiye'nin birçok yerinde ücretsizdir. Soğuk havalarda dikkat edilmesi gereken konu özellikle aralık, ocak ve şubat aylarında muhakkak akülerin kontrol edilmesidir. Eğer akünün sağlığı düşükse kesinlikle değişmesi gerekiyor. Aksi takdirde vatandaşı yolda bırakabilir. Akünün belirli bir ömrü var. Bu ömrün tam ne kadar olduğunu biz satıcılar dahi bilemiyoruz. Çünkü malumunuz kapalı kutu. Ama ortalama biçilen ömür 4 yıldır” dedi.

“Uzun ömürlü kullanmak için en önemli faktör, imkân varsa garajda tutulması”

Aküsü yeni olan vatandaşların yılda 1 defa kontrol yaptırmasının yeterli olduğunu aktaran Köse, konuşmasının devamında “Eğer ki akünüz eskidiyse ve 2-3 yılı geçtiyse muhakkak kontrol edilmesi gerekir. Kontrol edilmediği takdirde az önce de söylediğim gibi yolda bırakır. Aküyü uzun ömürlü kullanmak için en önemli faktör, imkân varsa garajda tutulması. Çünkü hava şartları ciddi anlamda aküyü etkiler. Bir ikincisi de arabanın orijinalliği. Arabanın orijinalinde LPG yok ve taktırdıysanız maalesef akünün ömrü uzun olmuyor. Çünkü LPG aküden besleniyor. LPG’nin haricinde ses sistemi, ilave cihazlar, şarj cihazları ve arabanın orijinalinde olmayan far tipleri akünün ömrünü bitiren etken faktörler arasındadır” ifadelerini kullandı.