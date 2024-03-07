-

Soğuk havalarda aküyü korumaya yönelik önemli uyarılar

Akü satış ve onarımını yapan Anıl Köse, soğuk havalarda akü kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini ve uzun ömürlü kullanım için imkan varsa araçların garajda tutulmasını tavsiye ettiğini söyledi.

ABONE OL Google News Sayfamız

Soğuk hava şartlarında akü sağlığını daha da uzun tutmak isteyen araç sahiplerinin bazı konularda dikkatli olması gerekiyor. Ortalama ömrünün 4 yıl olduğu bilinen akülerin kontrolü havaların soğuk olduğu günlerde önem taşırken, sağlığı düşen aküler zamansızca arızalanarak sürücüleri mağdur edebiliyor. Bu tarz sıkıntılarla ilgili vatandaşlara yönelik bilgiler paylaşan akü satış ve onarımını Anıl Köse, soğuk hava şartlarının aküyü ciddi anlamda etkilediğini ifade etti. Aralık, ocak ya da şubat ayında olacak şekilde yıllık 1 defa akü kontrolü yaptırılması gerektiğini aktaran Köse, akü sağlığı düşükse değişim yaptırılmasını önerdi. Akü sağlığını uzun tutmak için aracın orijinal parçalarının değiştirilmemesini de tavsiye eden akücü esnafı, binek araçlarda akü değişiminin ortalama 2 bin ile 5 bin TL arasında olduğunu belirtti.

Uzun yıllardır akü satış ve onarımını yapan Anıl Köse, soğuk havalarda araç dışarıda da dursa garajda da beklese akülerinin kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi. Araçlarda bazen akü ömrünün durduğu yerde tamamlandığından bahseden Köse, “Hareket halindeyken, olmadık yerlerde, dağda, bayırda vatandaş mağdur olabiliyor. Akü ölçümleri Eskişehir de dâhil Türkiye'nin birçok yerinde ücretsizdir. Soğuk havalarda dikkat edilmesi gereken konu özellikle aralık, ocak ve şubat aylarında muhakkak akülerin kontrol edilmesidir. Eğer akünün sağlığı düşükse kesinlikle değişmesi gerekiyor. Aksi takdirde vatandaşı yolda bırakabilir. Akünün belirli bir ömrü var. Bu ömrün tam ne kadar olduğunu biz satıcılar dahi bilemiyoruz. Çünkü malumunuz kapalı kutu. Ama ortalama biçilen ömür 4 yıldır” dedi.

“Uzun ömürlü kullanmak için en önemli faktör, imkân varsa garajda tutulması”

Aküsü yeni olan vatandaşların yılda 1 defa kontrol yaptırmasının yeterli olduğunu aktaran Köse, konuşmasının devamında “Eğer ki akünüz eskidiyse ve 2-3 yılı geçtiyse muhakkak kontrol edilmesi gerekir. Kontrol edilmediği takdirde az önce de söylediğim gibi yolda bırakır. Aküyü uzun ömürlü kullanmak için en önemli faktör, imkân varsa garajda tutulması. Çünkü hava şartları ciddi anlamda aküyü etkiler. Bir ikincisi de arabanın orijinalliği. Arabanın orijinalinde LPG yok ve taktırdıysanız maalesef akünün ömrü uzun olmuyor. Çünkü LPG aküden besleniyor. LPG’nin haricinde ses sistemi, ilave cihazlar, şarj cihazları ve arabanın orijinalinde olmayan far tipleri akünün ömrünü bitiren etken faktörler arasındadır” ifadelerini kullandı.

07 Mar 2024 - 11:50 İHA Eskişehir- Yaşam

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TAKİP ET 46 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN PTT MÜDÜRLÜĞÜ TADİLATI YAPIM İŞİ İHALESİ Resmi İlandır mask
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN PTT MÜDÜRLÜĞÜ TADİLATI YAPIM İŞİ İHALESİ
MAL ALIMI İHALE İLANI Resmi İlandır mask
MAL ALIMI İHALE İLANI
SONDAJ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
SONDAJ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BELGE VE TİCARİ DEFTERLERİN ZAYİ İLANI Resmi İlandır mask
BELGE VE TİCARİ DEFTERLERİN ZAYİ İLANI
Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi mask
Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi
Soğuk havalarda aküyü korumaya yönelik önemli uyarılar mask
Soğuk havalarda aküyü korumaya yönelik önemli uyarılar
3 çocuk annesi Aysel ustanın 300 derecede zorlu mesaisi mask
3 çocuk annesi Aysel ustanın 300 derecede zorlu mesaisi
Halatla çekilen 6 katlı binanın domino taşı gibi devrildiği anlar kamerada mask
Halatla çekilen 6 katlı binanın domino taşı gibi devrildiği anlar kamerada
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "9 ay boyunca göçle ilgili 5 bin 881 operasyon yaptık” mask
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "9 ay boyunca göçle ilgili 5 bin 881 operasyon yaptık”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem teröristlerin cirit attığı yerlerde bugün turistler korkusuzca geziyor" mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem teröristlerin cirit attığı yerlerde bugün turistler korkusuzca geziyor"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL