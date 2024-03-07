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3 çocuk annesi Aysel ustanın 300 derecede zorlu mesaisi

Eşinden ayrıldıktan sonra babasının “Kızım yanıma gel” sözünü dinlemeyerek Ankara’da kalan ve pide ustası olan Aysel Kaya, 300 derecelik fırının karşısında yoğun mesai harcıyor.

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Aysel Kaya, eşinden boşandıktan sonra babasının “Kızım yanıma gel” ısrarını dinlemeyerek 3 çocuğuyla birlikte başkentte yaşamaya devam etti. Kaya, farklı restoranlarda garson ve bulaşıkçı olarak çalışarak hem çocuklarını okuttu hem de evinin geçimini sağladı. Uzun süre çalıştıktan sonra kentin Pursaklar ilçesindeki bir lokantada pide ustalığına merak saran Kaya, ustasının “Geç tezgaha Aysel Hanım” demesiyle kendisini 300 derecelik fırının karşısında buldu. Ramazan ayına günler kala kadın eli değen lezzetli pidelerin yanı sıra Ramazan pidesini de kürekle fırına süren Kaya, işini severek yapıyor.

Eşinden ayrıldıktan sonra babasının “Kızım memleketine dön” ısrarlarını kendisine olan güveninden dolayı dinlemediğini dile getiren Kaya, “Kendime her zaman ‘Bunu ben yaparım ‘dedim ve yaptım. Babamın yanına da gitmedim. Çocuklarımla beraber onları kimseye muhtaç etmeden bu zamana kadar geldim” dedi.

“Kadın her şeyi yapar, yeter ki güveni olsun”

Şu anda pide ustalığı yaptığı lokantada bir zamanlar garson olarak çalıştığını belirten Kaya, ustasının onu tezgaha geçirmesinden 2 sene sonra işleri devraldı. Ustasının “Artık sen burayı yürütebilirsin” sözleri ile fırına kürek sürmeye başlayan Kaya, şunları söyledi:

“Bir meslek kazandım, işimi de seviyorum. Hani derler ya ‘Kadın yorulur mu?’ diye. Aslında kadın hiçbir zaman yorulmaz, bir de işini severek yapıyorsa o işten yorulmaz. Zaten çalışan kadın görünce seviniyorum. Çalışan kadınları seviyorum, her zaman da destekçiyiz bir kadın olarak. Bazen geliyorlar bayan pideci diye geliyorlar. Tepki de alıyorum. Kadınlardan daha çok tepki alıyorum, seviniyorlar. Bir erken yapacağı işi sen yapıyorsun diyorlar. Erkek kadın ayrımı yapılmasın. Kadını da yapar, erkeği de yapar. Yeter ki azmi olsun. Kadın her şeyi yapar, yeter ki güveni olsun. 300 derecelik sıcağın karşısında Ramazan pidemizi çıkartıyoruz. Tabii bunun zorluğu var. Hem oruçluyuz hem de sıcaktan dolayı bunun zorluğu var. Odunlarımızı çekiyor, unumuzu çıkartıyoruz. Mesleğimizin zorluğunu bir kadın olarak görüyoruz ama başarıyoruz. Ancak severek yapılan bir iş hiç bir zaman yorucu olmuyor.”

“Kadınlar istedikten sonra her şeyi yapabilirler”

İşletme sahibi Onur Özdemir ise Aysel ustayla 4 yıldır birlikte çalıştıklarını belirterek, “Anadolu’da bir söz vardır ‘elinin hamuruyla erkek işine karışma’ derler. Şimdi elinin hamuruyla o erkeklere tadına doyulmaz pideler yapıyor. Yıllardır da ekmeğimizi paylaşıyoruz. Kendisini takdir ediyoruz, insanlara örnek oldu. Kadınlar istedikten sonra her şeyi yapabilirler. İşverenlerin onlara yol açması gerekiyor. Kadınların önü açılmalı bence. Kendisi burada bir pideci değil, bizim ablamızdır. Bize burada ablalık yapıyor” diye konuştu.

07 Mar 2024 - 11:48 İHA Ankara- Yaşam

Mahreç  İha

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