Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem teröristlerin cirit attığı yerlerde bugün turistler korkusuzca geziyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nerede bir terörist varsa tepelerine biniyoruz. Uzun yıllar çatışmalarla anılan yerde huzur hakim. Bir dönem teröristlerin cirit attığı yerlerde bugün turistler korkusuzca geziyor. Girilemez denilen ne kadar yer varsa hepsini temizledik. Operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Artık terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. Birilerinin bölücü örgütünün Suriye’de bir teröristan hayali vardı gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla bunları yıktık. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katillerin sürülerini er ya da geç bitireceğiz" dedi.

Seçim çalışmaları çerçevesinde Elazığ Cumhuriyet Meydanında yaklaşık 65 bin kişiye seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında Elazığ ve tüm ilçelerini selamladı. Erdoğan, "Gönlü Fırat gibi coşkun Elazığ, toprağını erenlerin, evliyaların, şehitlerin beklediği Elazığ. İnsanıyla, toprağıyla, iklimiyle, adıyla, sanıyla aziz olan Elazığ’ı bugün bir kez daha selamlıyorum. Tüm Gakkoşlara selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün Elazığ yine bir başka. Bambaşka, sordum dedim ki meydanda ne kadar Gakkoş var, 65 bin kişi var dediler. Şimdi soruyorum 65 bin Gakkoş’un olduğu yerde Elazığ seçimini kim kazanır, evvel Allah Gakkoşlar kazanır. 31 Mart akşamı AK Parti sandıkları patlatarak geliyor mu buna hazır mıyız. Durmak yok yola devam. Elazığ’a son olarak geçen sene 1 Nisanda gelmiştim, hem deprem konutlarının temelini atmış hem de önceki afet konutlarının kuralarını çekmiştik. Şimdi gene bir Ramazanı şerifin öncesindeyiz. Bu vesile ile 6 şubat ve diğer depremlerde kaybettiklerimize rahmet diliyorum. 11 ay sonra bir kez daha Elazığ’da bulunmanın bahtiyarlığı içindeyim. Elazığ’ı mayıs seçimlerinde milletvekillerine yüzde 56, cumhurbaşkanlığında ise yüzde 62,7 destek verdi. Bu kardeşinize ve cumhur ittifakına sahip çıktığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Herkese bizden orcik, Özgür’e yok" pankartı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanı dolduran vatandaşların yazdığı pankartlardaki yazıları okudu. Erdoğan, "Şurada bir şey yazıyor herkese bizden orcik, Özgür’e yok. Bunları nereden bulup yazıyorsunuz böyle" ifadelerini kullandı.

"Bu milletin evlatlarına asla ihanet edilmez, edilemez"

Konuşmasında terörle mücadele vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiç kimsenin bu milletin evlatlarına ihanet edemeyeceğini söyledi. Erdoğan, "31 Mart’ta bir kez daha sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Buna hazır mıyız? Elazığ’ın 31 Mart’ta yine tarih yazacağına yürekten inanıyorum. Gakkoşlar bizimle yürüdüğü müddetçe kimse bizim önümüzü kesemez. Sizlerden aldığımız güçle ülke ve vatan düşmanlarının inlerine giriyoruz mağaraları dar ediyoruz. Bu milletin evlatlarına asla ihanet edilmez edilemez. Nerede bir terörist varsa tepelerine biniyoruz. Uzun yıllar çatışmalarla anılan yerde huzur hakim. Bir dönem teröristlerin cirit attığı yerlerde bugün turistler korkusuzca geziyor. Girilemez denilen ne kadar yer varsa hepsini temizledik. Operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Artık terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. Birilerinin bölücü örgütünün Suriye’de bir teröristan hayali vardı gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla bunları yıktık. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katillerin sürülerini er ya da geç bitireceğiz. Elazığ terörle mücadelede en çok şehit veren illerimiz arasında yer alıyor. Elazığlı vatan evlatları canları pahasına yıllarca kahramanca mücadele etti. Rabbim hepsinden razı olsun. Türkiye üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmediler. Türkiye terörle mücadele konusunda hiç olmadığı kadar kararlıdır. Söz konusu vatanımızın bekası, devletimizin bütünlüğü milletimizin huzur ve emniyeti ise bizim kimseyi gözümüz görmez" şeklinde konuştu.

"İnşallah 2028 yılında KAAN’ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz"

Türkiye yüzyılını inşa emek için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye yüzyılını inşa etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ekonomide savunma sanayide ihracatta üretimde çevre ve şehircilikte sürekli yeni başarılara imza atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda beşinci nesil savaş uçağımız KAAN semalarda buluştu mu? Yaparsa biz yaparız. Nerede bu CHP nerede diğerleri, inşallah 2028 yılında KAAN’ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz. 6 Şubat’ta yaşadığımız ve Elazığ’ı da etkileyen depremlere rağmen ekonomimiz büyüyor. Milli gelirimiz ilk defa 1 trilyon barajını aştı. İhracatımız düzenli bir şekilde atmaya başladı. Merkez bankamızın döviz rezervlerine herhangi bir sorun yok. Tüm dünya gibi bizim de en büyük sıkıntımız enflasyonun tetiklediği hayat pahalılığıdır. Bugün Avrupasından Amerikasına kadar herkes enflasyonu dizginlemek için çareler arıyor. Bunu kısa sürede yapmak kolay değil. Türkiye olarak enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmeye çalışıyoruz. İnşallah biraz daha sabrederek bu hedefimize ulaşacağız. Tüm bunları söylerken elbette her şey süt liman demiyoruz. Çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların hepsini biliyoruz. Adımlarımızı attık atmaya devam ediyoruz. Devletimizin gelirleri arttıkça inşallah daha fazlasını yapacağız. Biz muhalefet gibi hayal taciri değiliz, biz sırf oy uğruna milletimize yalan söyleyemeyiz. Şimdiye kadar hep dürüst olduk. Vatandaşımızla daima gönül diliyle konuştuk. İnşallah el ele verip sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Yeter ki birliğimizi muhafaza edelim. Gerisi Allah’ın izniyle kolaydır. Cumhur ittifakı ve ak parti olarak tek gayemiz sizlere hizmettir. Ülkemizi büyütmenin şehirlerimizi geliştirmenin derdindeyiz. 30 yıllık belediye tecrübemiz var. İktidardaki 21 yıllık dönemde ülkemize çok güzel eserler kazandırdık. En büyük kalkınma hamleleri ile ülkemizi tanıştırdık. Rakiplerimiz de sürekli bizim yaptıklarımızı karalamanın derdinde oldular. Deprem başta olmak üzere ülkenin onca derdi varken bölücü örgütün güdümünde pazarlık yapıyorlar. Kendi çıkarları dışında rantı bol belediyeleri kapışmak dışında gündemlerinde başka bir şey yok. Biz artık CHP’nin başını çektiği muhalefetle ilgilenmiyoruz. Bizim gündemimizde sadece hizmet var, depremin yaralarını sarmak var. Bizim gündemimizde bölgedeki katliamlara çözüm bulmak var. Eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla son 21 yılda Elazığ’a 137 milyarı aşkın yatırım yaptık. 33 bin 796 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 5 bin 619 konutun yapımına devam ediyoruz. Toplam 30 bin 130 konutun yapımına başladık" dedi.