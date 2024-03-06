Kızların bileğini bükemediler: 3 Türkiye şampiyonu Ordu’dan
Konya’da, ’Okul Sporları’ kapsamında gerçekleştirilen Bilek Güreşi Gençler B Türkiye Şampiyonası’nda Ordu’nun Ünye ilçesinde 3 öğrenci, okullarına Türkiye birinciliğini getirdi.
10-11 Şubat 2024 tarihlerinde Konya ilinde yapılan şampiyonaya, 81 ilden toplamda 425 sporcu katıldı. Ordu’yu temsil eden Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Yasemin Balcı, Havvanur Ateş ve Esmanur Ele Türkiye birincisi oldu.
Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Tamer Uysal, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, spor faaliyetleri için çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Uysal, “Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak öğrencilerimizin başarıları için ciddi bir gayret sarf ediyoruz. Bunların başında bilek güreşi, uzak doğu sporları alanlarında, zeka oyunlarında ve kültürel çalışmalarda aktif rol almaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz Konya’da yapılan Türkiye müsabakalarında 3 Türkiye birincisi, bir de Türkiye üçüncüsü oldular. Burada Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Mustafa Arslan hocamızın ciddi gayretleri oldu. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Burada bütün başarıların arkasında ciddi bir çalışma ve mücadele vardır. Bir kurumun içerisindeki öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak istiyoruz. Her öğrencimizin mutlaka bir spor faaliyetleri vardır. Onların başarısı da bizleri gururlandırıyor” diye konuştu.
Öğrencileri hazırlayan Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni ve Bilek Güreşi 2’nci Kademe Antrenörü Mustafa Arslan ise, “8 yıldır Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerimizle bu branş üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Müdürümüz bizlerin arkasında durarak desteklerini esirgemiyor. Öğrencilerimiz burada bir ekip ruhu içerisinde mücadelelerini vererek başarılarını ortaya koyuyorlar” ifadelerine yer verdi.
Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi ve Türkiye 1’incisi Yasemin Balcı, “Bu spora arkadaşlarımın sayesinde başladım. Konya’da düzenlenen Türkiye şampiyonasında birinci oldum. Bu yolda hep beraber yürüdük ve birincilik getirdik. Spor yapmak bize gurur katıyor. Spora arkadaşlarımın, ailemin ve öğretmenlerimin desteğiyle başladım” şeklinde konuştu.
06 Mar 2024 - 17:44 İHA Ordu- Eğitim & Kültür
Mahreç İha
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