TFF, Süper Lig’de 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 28. haftasında oynanan 4 karşılaşmadaki 5 pozisyonun Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından sesli ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:
RAMS Başakşehir - Samsunspor mücadelesinin 31. dakikasında Mouandilmadji’nin, Kemen’e yaptığı müdahalenin ardından avantajı oynatan maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy’a pozisyonu inceleme önerisi verildi. Pozisyonu tekrar inceleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mouandilmadji’ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.
RAMS Başakşehir - Samsunspor maçının 47. dakikasında ev sahibi ekibin Aleksic’le bulduğu gol, pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi. VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu yeniden izleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, golü verdi.
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 88. dakikadasında Omar Colley’in, Barış Alper Yılmaz’a yaptığı müdahaleyi sarı kartla cezalandıran hakem Halil Umut Meler, pozisyonu izledikten sonra sarı kartı iptal ederek oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
Adana Demirspor - Fatih Karagümrük müsabakasının 90+6. dakikasında hakem Murat Erdoğan’a inceleme önerildi. VAR monitörüne giden hakem Erdoğan, Karagümrük savunmasında Ceccherini’nin, Muanza’ya yaptığı faulü tekrar izledikten sonra sarı kartı iptal ederek Ceccherini’ye kırmızı kart çıkardı.
Antalyaspor - Gaziantep FK karşılaşmasının 52. dakikasında hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR’dan uyarıldı. Gaziantep FK lehine potansiyel bir penaltı incelemesi yapan hakem Tonusluoğlu, incelemenin ardından bir önceki pozisyonda Antalyasporlu oyuncuya faul yapıldığına karar verdi.
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
BAYAN ELEMAN ARANIYORÇay ve temizlik yemek işlerine bakacak bayan eleman aranıyor.Müracaat şahsen yapılacaktır. GÜMÜŞLER TRAKT...
KİRALIK İŞYER
Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...
KAYIP İLANI
Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...
KAYIP İLANI
Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.0542 214 33 42
DUYURU
Murat caddesi üzerinde bir kol saati bulunmuştur arayanların Corcular Markete uğramaları rica olunur.
GÖZLÜĞÜMÜ KAYBETTİM
Ray-Ban marka güneş gözlüğümü kaybettim. Bulanların insaniyet namına 0 553 161 04 34 numaralı telefona ulaşmaları rica olunur.
ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel BayiiTel. 0 538 0970439
ELEMAN ARANIYOR
KİRALIK DAİRE
ŞAHİN TEPESİNDE AYNI APARTMANDA KİRALIK UYGUN FİYATLI 2 ADET DAİREİMRAN ZEDELİ̇