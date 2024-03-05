Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin son 21 yılı, Cumhuriyet dönemin en parlak dönemidir"

Sivas’a yapılan yatırımlardan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sivas’a da son 21 yılda günümüz rakamlarıyla toplam 197 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 677 adet derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda 17 bin kişilik kapasiteli Yüksek öğretim yurtları inşa ettik. Sosyal yardımlarda ilimizdeki ihtiyaç sahipleri için 4,5 milyar TL’lik kaynak aktardık. Toplam 1415 yataklı 24 hastaneyle birlikte 61 adet sağlık tesis hizmete aldık. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 619 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik.(Ankara-Sivas YHT hattı) Daha düne kadar bu yatırımı gereksiz bulanların da hızlı treni kullandığını görüyor, açıkçası bundan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.