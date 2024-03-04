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Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem

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Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem

# deprem, Balıkesir, vatandaşlar, sarsıntı

04 Mar 2024 - 22:16 AA - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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