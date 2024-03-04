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Erdoğan: "Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hayat pahalılığın pençesine terk etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hayat pahalılığın pençesine terk etmeyeceğiz"

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Savunma ihracatımızı 10 yılda yaklaşık 4,5 kat artırdık"

-"Savunma sanayi ihrac atında dünyadaki yerimize baktığımızda karşımıza çıkan fotoğraf, TB2, Akıncı, Anka ve Aksungur araçlarımızla SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3 ülkesi arasında yer alıyoruz"

-"Mühimmat ve füze sistemlerinde ilk sıralarda yer alıyoruz"

-"Türkiye 10 ülkeye yaptığı 40 adet radar ihracatıyla dünyadaki ilk 3 arasında yer alıyor"

- "İşsizlik oranını yüzde 9,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesini ifade eden tek haneli rakamlara düşürdük"

-"Enflasyonla mücadelemizde henüz istediğimiz yere gelmedik ama kararlıyız"

-"Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hayat pahalılığın pençesine terk etmeyeceğiz"

-"Enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız"

04 Mar 2024 - 19:33 İHA Ankara- Politika

Mahreç  İha

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