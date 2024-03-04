MİT’ten, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde gençlik yapılanması sorumlusuna nokta operasyon
Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK’nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir’i Irak’ın Süleymaniye şehrinde etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, yerel ajanları aracılığıyla örgütün üst kademelerini hedef almaya devam ediyor. (MİT), terör örgütü PKK/KCK’nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir’i Irak’ın Süleymaniye şehrinde etkisiz hale getirdi.
Hedefe yönelik nokta operasyon
MİT önce örgütün sözde genç kadın topluluğu Komalen Jinen Civan Yürütme üyesi terörist Gülsün Silgir’in güncel konumu ve faaliyetlerini belirledi. PKK/KCK’nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumda bulunan Gülsün Silgir’in Irak’ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Terörist Silgir, MİT tarafından sıkı takip altına alındı. Operasyon için en uygun zamanda düğmeye basıldı.
Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir
Gülsün Silgir, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 1989 yılında doğdu. Mersin Üniversitesinde eğitim gördü. 2011’de Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) bünyesinde sivil itaatsizlik eylemlerine katıldı. Örgütün dağ kadrolarına unsur kazandırma suçundan dolayı 2012’de cezaevine girdi. Cezaevinden çıkmasının akabinde 2013’ün sonunda örgütün kırsal kadrolarına geçti. 2015 yılında Hakkari kırsalında faaliyet gösterdi. 2017’de ise Irak alanında tim komutanı olarak faaliyet yürüttü.
2019 yılında örgütün gençlik birimi sözde sorumlularından oldu. Gençleri kandırarak örgüte kadro kazandırma faaliyetlerini organize etti. Silgir, 2021 yılından itibaren de Süleymaniye kırsalında faaliyet yürüttü.
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
BAYAN ELEMAN ARANIYORÇay ve temizlik yemek işlerine bakacak bayan eleman aranıyor.Müracaat şahsen yapılacaktır. GÜMÜŞLER TRAKT...
KİRALIK İŞYER
Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...
KAYIP İLANI
Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...
KAYIP İLANI
Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.0542 214 33 42
DUYURU
Murat caddesi üzerinde bir kol saati bulunmuştur arayanların Corcular Markete uğramaları rica olunur.
GÖZLÜĞÜMÜ KAYBETTİM
Ray-Ban marka güneş gözlüğümü kaybettim. Bulanların insaniyet namına 0 553 161 04 34 numaralı telefona ulaşmaları rica olunur.
ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel BayiiTel. 0 538 0970439
ELEMAN ARANIYOR
KİRALIK DAİRE
ŞAHİN TEPESİNDE AYNI APARTMANDA KİRALIK UYGUN FİYATLI 2 ADET DAİREİMRAN ZEDELİ̇