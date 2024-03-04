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"Canım, ciğerim" dediği ’Maviş’ afetzede aileyi hayata tutundurdu

Hatay’da yaşayan Zarife Şengül, deprem anında yüzüne konarak kendini ve ailesini hayata tutunduran ’Maviş’ adlı kuşunu nereye gitse yanında götürüyor.

"Canım, ciğerim" dediği ’Maviş’ afetzede aileyi hayata tutundurdu
"Canım, ciğerim" dediği ’Maviş’ afetzede aileyi hayata tutundurdu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay yerle bir olmuş, binlerce insan vefat etmişti. Asrın felaketine Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’nde yakalanan 51 yaşındaki Zarife Şengül, depremi 5 katlı binanın 2. katında yaşadı. Şengül, 3 yıldır beslediği ’Maviş’ adlı muhabbet kuşunun kafesinden çıkıp yüzüne konmasıyla uyanarak babası ve oğluyla binadan çıkarak hayatta kaldı. Deprem anında kuşun kafesini açarak nasıl yüzüne konduğuna anlam veremeyen Şengül, ailesiyle birlikte hayatta kalmasını sağlayan kuşunu nereye gitse yanında götürüyor.

"Kuşum yüzüme konup kanat çırptıktan sonra uyandım"

Depremde çok kötü anlar yaşadığını ifade eden afetzede Şengül, " Gece saat 04.17’de sallanmaya başladık. Kuşum yüzüme konup kanat çırptıktan sonra uyandım, babamı kaldırdım. Kuşum kafesteydi, kafesinden nasıl çıktı gelip beni uyardı bilmiyorum. Deprem öncesi kuşun kafesi kapalıydı, o arada sallanmaya başlayınca kuş kafesinden çıktı. Yüzüme kanatlarını çırptı, babamı ve oğlumu uyardım. Biz çıktık sonra oğlum binaya girip kuşu çıkarttı" dedi.

"Kuş hayatımızı kurtardı"

Hayatta kalmasını kuşuna borçlu olduğunu belirten afetzede Şengül, "Kuşumun adı Maviş, 3 yıldır kuş benimle yaşıyor. Kuşum beni korudu ve uyardı. Kuş hayatımızı kurtardı, kuşa ölene kadar bakacağım. Kuş benim canım ciğerim. Babam bazen vuruyor ona ama ben vurdurtmuyorum. Kuş benim artık kıymetlim" ifadelerini kullandı.

# afetzede, kuş

04 Mar 2024 - 10:13 İHA Hatay- Yaşam

Mahreç  İha

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