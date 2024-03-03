Düğün konvoyunda drift kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Silivri’nin Selimpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bir grup, düğün eğlencesi sırasında konvoy ile yolu kapattı. Bir otomobil sürücüsü ise caddenin ortasında drift yaptı. Arkasından gelen motosikletli gruptan bazılarının tek teker üzerinde seyrettiği anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.