-

Makas atarken başka sürücüye çarptı: O anlar kamerada

Küçükçekmece’de trafikteyken makas atmaya çalışan bir sürücü, başka bir araca çarptı. O anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABONE OL Google News Sayfamız

Kaza dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Tem Yanyol Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte seyir halinde olan bir sürücü, sol şeride dikkatsiz bir şekilde geçerken kazanın eşiğinden dönüldü. Yoluna devam eden dikkatsiz sürücü tekrar makas atmaya çalıştığı sırada önce başka bir araca ardından bariyerlere çarparak durabildi. O anlar ise başka bir sürücünün araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

03 Mar 2024 - 20:56 İHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TAKİP ET 46 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
BELGE VE TİCARİ DEFTERLERİN ZAYİ İLANI Resmi İlandır mask
BELGE VE TİCARİ DEFTERLERİN ZAYİ İLANI
19 ADET YERİNDE DÖNÜŞÜM HAFİF ÇELİK DEPREM EVİ YAPIM İŞİ Resmi İlandır mask
19 ADET YERİNDE DÖNÜŞÜM HAFİF ÇELİK DEPREM EVİ YAPIM İŞİ
KİLİT PARKE VE BORDÜR TAŞI İLE KALDIRIM YAPIM İŞİ Resmi İlandır mask
KİLİT PARKE VE BORDÜR TAŞI İLE KALDIRIM YAPIM İŞİ
KAPTAJ VE DRENAJ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
KAPTAJ VE DRENAJ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
Düğün konvoyunda drift kamerada mask
Düğün konvoyunda drift kamerada
Makas atarken başka sürücüye çarptı: O anlar kamerada mask
Makas atarken başka sürücüye çarptı: O anlar kamerada
Korku dolu anlar: Patlayan tekne alevler içinde kaldı mask
Korku dolu anlar: Patlayan tekne alevler içinde kaldı
Küçükçekmece’de 19 aracın lastiklerini bıçak ile böyle patlattılar mask
Küçükçekmece’de 19 aracın lastiklerini bıçak ile böyle patlattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatta yakaladığımız ivme hız kesmeden devam ediyor" mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatta yakaladığımız ivme hız kesmeden devam ediyor"
Pazar yerine park edilen aracı halat ile çeken esnaf kamerada mask
Pazar yerine park edilen aracı halat ile çeken esnaf kamerada

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL