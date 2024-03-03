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Korku dolu anlar: Patlayan tekne alevler içinde kaldı

Urla ilçesinde 3 milyon lira değerindeki teknede patlama meydana geldi. Tekne alev topuna dönerken, vücutlarında yanıklar oluşan tekne sahibi ile arkadaşı denize atladı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

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Olay, saat 16.30 sıralarında Urla ilçesi İskele Limanı’nda meydana geldi. Arızalı olduğu ileri sürülen 3 milyon lira değerindeki teknede henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Tekne patlama sonrası alev topuna dönerken, bu esnada teknenin üzerinde bulunan tekne sahibi İ.S. ile arkadaşı T.T. canlarını denize atlayarak kurtardı. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polyester tekne alevlere teslim olurken, gelen itfiaye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çabası yetersiz kalırken, tekne battı. Yangın esnasında çıkan kara dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Korku dolu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Vücutlarında yanıklar oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Öte yandan, denize atlayan tekne sahibi ile arkadaşının vücutlarında yanıklar oluştuğu ve çevredeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılarak, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

03 Mar 2024 - 20:53 İHA İzmir- Asayiş

Mahreç  İha

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