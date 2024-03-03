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Pazar yerine park edilen aracı halat ile çeken esnaf kamerada

Esenyurt’ta pazar yerine park edilen bir araç, esnaf tarafından halat ile çekildi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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Olay, 29 Şubat Perşembe günü Esenyurt’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazarcılar tezgah kurabilmek için sabah saatlerinde alana geldi. Bir aracın pazar yerine çekilmesi üzerine esnaf işe koyuldu. Aracın lastiklerini halat ile bağlayan esnaf halatın diğer kısmını da kendi araçlarına bağladı. Aracı pazar yerinden halat ile çeken esnaf, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

03 Mar 2024 - 16:58 İHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  İha

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