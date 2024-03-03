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Tilkinin dron ile imtihanı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar içinde kalan tilki, önce drona saldırdı ardından kaçtı.

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İlçedeki yüksek rakımlı bölgelerde beyaz örtüye bürünen bölgede aç kalan bir tilki, havadan görüntülendi. Dronu gören tilki önce saldırmaya çalıştı, ardından kaçarak gözden kaybolmaya çalıştı. Uzun süre havadaki dron tilkiyi takip etti. Dağlar arasında kaybolan tilkinin sevimli halleri ise dakikalarca dron pilotu tarafından kayıt altına alındı.

03 Mar 2024 - 14:50 İHA Şirnak- Çevre

Mahreç  İha

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