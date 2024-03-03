Tilkinin dron ile imtihanı

İlçedeki yüksek rakımlı bölgelerde beyaz örtüye bürünen bölgede aç kalan bir tilki, havadan görüntülendi. Dronu gören tilki önce saldırmaya çalıştı, ardından kaçarak gözden kaybolmaya çalıştı. Uzun süre havadaki dron tilkiyi takip etti. Dağlar arasında kaybolan tilkinin sevimli halleri ise dakikalarca dron pilotu tarafından kayıt altına alındı.