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Bolat: "Döviz kuruna olan baskı azalacak"

Bolat: "Döviz kuruna olan baskı azalacak"

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Bolat: "Döviz kuruna olan baskı azalacak"

# Adıyaman, şubat, Ticaret Bakanı, dış ticaret rakamları, Ömer Bolat

02 Mar 2024 - 13:49 AA - Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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