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Genç kız el konulan dev pitonun geri verilmesini istedi: "Evcil, zararı yok"

Antalya’da bir apartman içerisinde boş dairede bulunan 1.5 metre uzunluğundaki pitona el konuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı kız ise pitonu için adalet isteyerek pitonun kendisine verilmesini istedi. Genç kızın “O yılan evcil. Neden götürdünüz? Evde yılanı arıyorum” yazdığı görüldü.

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Olay, dün Kepez ilçesi Ayhanoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanda yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda piton olduğu ihbarını alan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri adrese intikal etti. Adreste pitonla karşı karşıya gelen ekipler, pitona el koyarak cam akvaryuma koydular. Piton daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi. Pitonun boş bir evde bulunduğu ve sahibine ise ulaşılamadığı öğrenildi.

Yardım isteyerek geri istedi

Diğer taraftan, bir sosyal medya kullanıcısı genç kız ise pitonun kendisine ait olduğunu iddia ederek pitonla fotoğrafını paylaşarak kendisine verilmesini istedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan genç kız, “O yılan evcil, neden götürdünüz? Evde yılanı arıyorum” dedi. Genç kızın sayfasında yıla ait çok sayıda görüntü olduğu da dikkatlerden kaçmadı. Bir görüntüsünün üzerinde yazan “1 aydır aç ve boynumu ölçüyor sanırım beni yeme hayali kuruyor” cümlesi ise korkuttu. Genç kızın yılanı yatak odasında beslediğine dair görüntüler olduğu da görüldü.

Daha önce de bahçe kapısında bulundu

Öte yandan, 24 Ekim günü Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş kapısında delikli demir kapıya kahverengi renkte ve yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılanın dolandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar yılanı cep telefonu kamerasıyla da kayda aldı.

Görüntü çeken bir vatandaş, ”Sitenin demir kapısına sıkışmış şekilde bir yılan, ben Antalya’nın yerlisiyim böyle bir şey görmedim. 1,5 metre kadar var, boğa yılanı olarak tahmin ediyorum” diyerek, endişesini dile getirmişti.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye yılanı zarar vermeden titizlikle bulunduğu yerden yavaş yavaş çıkardı. Piton daha sonra aynı şekilde Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi.

02 Mar 2024 - 12:16 İHA Antalya- Çevre

Mahreç  İha

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