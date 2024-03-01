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Ticaret Bakanlığı, ramazan ayı öncesi yurt genelinde market denetimlerini sıklaştırdı

Ticaret Bakanlığı, ramazan ayı öncesi yurt genelinde market denetimlerini sıklaştırdı

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Ticaret Bakanlığı, ramazan ayı öncesi yurt genelinde market denetimlerini sıklaştırdı

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01 Mar 2024 - 22:50 AA Sakarya- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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