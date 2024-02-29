Medyumdan şifa bulmak isterken dolandırılan vatandaş yaşadıklarını anlattı
Yaşadığı birtakım sıkıntılar üzerine medyuma başvuran bir vatandaş, herhangi bir sonuç alamadığını ve dolandırıldığını öne sürdü. Şifa bulmak isterken parasından olduğunu belirten vatandaş, “Ben kandırıldım, sizler de kandırılmayın” dedi.
Doğan Özevin isimli bir vatandaş, geçen yıl yaşadığı birtakım sıkıntılar üzerine Aysel Gökalemin isimli medyuma başvurdu. Özevin’in iddiasına göre, medyum bu sıkıntıları giderebileceğini söyleyerek kendisinden 20 bin TL’lik bir işlem ücreti istedi. Medyumun sözlerine inanan Özevin de bu parayı kendisine verdi ancak herhangi bir sonuç alamadı. Dolandırıldığını anlayan Özevin, aynı kişinin farklı insanlara da benzer vaatler verdiğini ancak başarılı sonuçlar alınamadığını öğrendi. Konuyu mahkemeye taşıyan Özevin, hukuki sürecin devam ettiğini söyleyerek vatandaşlara da bu kişilere itibar etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.
“Kendisine güvendik, 20 bin TL verdim ama sonuç alamadık”
Dolandırılması ile sonuçlanan süreci anlatan Doğan Özevin, “Yaşadığımız bazı sıkıntılar üzerine daha önce tavsiye üzerine ismini duyduğum Aysel Gökalemin ve kızı Nazan Çelik’e başvurdum. Tabii tavsiye üzerine gidince, kendisi de bana güven dolu konuşmalar yapınca kendisine güvendik. Geçen senenin başlarında. Bir çalışma yapacağını ve bunun bedelinin 20 bin TL olduğunu, o zamanın parasıyla, söyledi. Bunu kızına, Nazan Çelik Hanımefendi’ye teslim etmemi söyledi. Kendisine teslim ettim ancak yaptığı işlemlerden herhangi bir netice alamadık” dedi.
“Şifa bulmak isterken paramdan oldum. Ben kandırıldım, sizler de kandırılmayın”
Vatandaşları bu tarz kişileri karşı uyaran Özevin, “Bu tarz çalışmalarla çok kişinin kandırıldığını fark ettim. Şifa bulmak isterken maalesef paramdan oldum. Ben kendisini konu ile alakalı mahkemeye de verdim. Şu anda adli sürecimiz devam ediyor. Bizim başımıza geldi, başkalarının da başına gelmesin diye çıkıp insanları aydınlatmak istedim. Ben kandırıldım, sizler de kandırılmayın. Bu tarz insanlara lütfen itibar etmeyiniz” diye konuştu.
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