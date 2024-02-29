Hava Kuvvetlerinden Karadeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim

Milli Savunma Bakanlığı Türk Hava Kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçaklarının Karadeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra ettiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, gerçekleştirilen eğitim görevine dair videolara da yer verildi.