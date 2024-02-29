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Alkolü sürücü görevini yapan polise: “Seninle işim yok benim, kıralı, hakimi, savcısı gelsin”

Alkolü olarak tır sürücülüğü yaptığı iddia edilen şoför dakikalarca konuşup, kendini savunarak haklı göstermeye çalıştı. Alkollü sürücü, "Seninle işim yok benim, kıralı, hakimi, savcısı gelsin” dedi.

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Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda alkolü olarak tır sürücülüğü yaptığı ihbarını alan trafik polisleri harekete geçerek tır şoförünü tespit etti. Kenan Okur kontrolündeki 34 FHR 503 plakalı tır sürücüsüne yapılan alkolmetre testinde 78 promil alkolü olduğu belirlendi.

Daha sonra alkolü olan tır sürücüsü Okur, yaşanan duruma olaya tepki göstererek dakikalarca konuşarak kendini savunmaya başladı.

Polis ekiplerinin de sabrını sonuna kadar zorlayan sürücü Okur, görevini yapan polislere de büyük zorluk çıkardı.

Daha sonra ehliyetine el konulduğunu ve aracın trafikten men edildiğini öğrenen Okur, görevini yapan polise, "Seninle işim yok benim, kıralı, hakimi, savcısı gelsin” ifadelerini kullandı.

“Ben alkolü değilim, normal bir bira içtim”

Dakikalarca konuşarak polislerin sabrını sınayan alkolü sürücü Kenan Okur, “Bunu yapamazlar burada ben parktayım tamamı. Böyle basit bir olay değil bu. Ben buradayım anladın mı? Benim ekmeğimi kesecek kimseyi tanımam. Kıralı götüremez. Ben burada alkol de alırım. Seninle işim yok kapat, hakimi savcısı gelsin. Direksiyon başında oturuyorum, oturmaya benim hakkım yok mu? Ben sınır kapısındayım, bekliyorum geldi trafik polisi, benden ehliyet kontrol tamam sıkıntı yok. Ben alkolü değilim, normal bir bira içtim. Ne yapmak istiyorlarsa onu yapsınlar hayırdır yani. Kardeşim benim hakkım değil mi yemek içmek. ‘Yürürken’ mi yakalamış beni Türk polisi. Deki bana ehliyetini ver. Beni araç sürerken alkolü olarak yakalayacak. Ben sınır kapısında bekliyorum. Aracımı kimse alamayacak, gücü yetmez. O zaman park yapılacak sınır kapısında ve bizi parka koyacaklar” dedi.

Daha sonra alkolü sürücü, görüntü alan muhabirin kamerasını polislere ve tırlara çevirerek oradan da görüntü almasını istedi.

29 Şub 2024 - 15:02 İHA Edirne- Asayiş

Mahreç  İha

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