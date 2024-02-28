3 kişiyi öldüren şahıs mağarada yakalandı

Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu Köyü’nde Kasım Avcı isimli şahıs, tartıştığı eşi Tuğba Avcı, bacanağı Abidin Avcı ve bacanağının oğlu olan 9 yaşlarındaki Mustafa Avcı’yı silahla vurarak öldürmüştü. 3 kişiyi vuran ve daha sonra olay yerinden kaçan Kasım Avcı’nın yakalanması için İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından çalışma başlatılmıştı. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde şahsın bulunduğu adrese operasyon düzenlendi.

3 kişiyi öldüren şahıs saklandığı mağarada yakalandı

Şahıs, köy yakınlarında bulunan bir mağarada saklanırken yakalandı. Jandarma ekipleri aynı zamanda 1 adet tabanca ve 1 adet uzun namlulu silah ele geçirdi. Yakalanan şahıs gözaltına alınırken şahsa yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 7 kişi de gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.