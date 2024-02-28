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221 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari’de piyasa değeri 450 milyon lira olan kaçak 221 kilogram külçe altın ele geçirildiğini açıkladı.

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Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, “Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Yüksekova ilçesinde yakalanan bir aracın çeşitli bölgelerinde zula yapılarak gizlenmiş halde bulunan 221 adet, her biri 1 kilogram ağırlığında, toplamda 221 kilogram yabancı ülke menşeli altın ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı” ifadelerine yer verdi.

28 Şub 2024 - 15:46 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

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