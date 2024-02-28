221 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi"

Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, “Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Yüksekova ilçesinde yakalanan bir aracın çeşitli bölgelerinde zula yapılarak gizlenmiş halde bulunan 221 adet, her biri 1 kilogram ağırlığında, toplamda 221 kilogram yabancı ülke menşeli altın ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı” ifadelerine yer verdi.