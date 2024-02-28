Yılan popülasyonu olmayınca tarlalarda fare sayısı arttı

İl genelinde tarlalarda ciddi oranda tarla faresi olduğunu söyleyen Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, "İklim şartlarının olumsuz seyretmesi ile aşırı

derecede tarlalarda fare var. Çiftçiden bu noktada sürekli şikayet geliyor. Farelere karşı çiftçi tarlasını kontrol ettirsin. Fareye karşı mücadelede dikkat kadar toplu çalışma da önemlidir. 25 metrekare alanda en az 5 fare deliği varsa mücadele hemen başlatılmalıdır. Tarım ve Orman Müdürlükleri de bu konuda çiftçiye destek sunmakta. Farenin doğal düşmanı olan ve farelerin varlığına engel olan yılan, tilki, sansar, kartal gibi yırtıcı azalması bölgemizde fare sıklığına neden oldu" dedi.

’Kahverengi kokarca’ uyarısında da bulunan Toprak, "Çiftçinin dikkatli olması gereken ve tehlikeli olan ’kahverengi kokarca’ adlı böcek türü var. Kırşehir’de görülmedi ama komşu illerimizde görüldü. Çifçimiz bu böcek türünü görünce kesinlikle Ziraat Odası ya da Tarım ve Orman Müdürlükleriyle irtibat halinde olmalılar" diye konuştu.