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Yılan popülasyonu olmayınca tarlalarda fare sayısı arttı

Kırşehir Ziraat Odası Başkanlığı, yılan popülasyonunun az olması nedeniyle çiftçilere tarlalarda fare için ilaçlama önerisinde bulundu. Çiftçilere ’kahverengi kokarca’ uyarısı da yapan oda, çifçilerden bu böcek türünü görünce Ziraat Odası ya da İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmelerini istedi.

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İl genelinde tarlalarda ciddi oranda tarla faresi olduğunu söyleyen Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, "İklim şartlarının olumsuz seyretmesi ile aşırı

derecede tarlalarda fare var. Çiftçiden bu noktada sürekli şikayet geliyor. Farelere karşı çiftçi tarlasını kontrol ettirsin. Fareye karşı mücadelede dikkat kadar toplu çalışma da önemlidir. 25 metrekare alanda en az 5 fare deliği varsa mücadele hemen başlatılmalıdır. Tarım ve Orman Müdürlükleri de bu konuda çiftçiye destek sunmakta. Farenin doğal düşmanı olan ve farelerin varlığına engel olan yılan, tilki, sansar, kartal gibi yırtıcı azalması bölgemizde fare sıklığına neden oldu" dedi.

’Kahverengi kokarca’ uyarısında da bulunan Toprak, "Çiftçinin dikkatli olması gereken ve tehlikeli olan ’kahverengi kokarca’ adlı böcek türü var. Kırşehir’de görülmedi ama komşu illerimizde görüldü. Çifçimiz bu böcek türünü görünce kesinlikle Ziraat Odası ya da Tarım ve Orman Müdürlükleriyle irtibat halinde olmalılar" diye konuştu.

28 Şub 2024 - 11:59 İHA Kirşehir- Çevre

Mahreç  İha

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Yılan popülasyonu olmayınca tarlalarda fare sayısı arttı mask
Yılan popülasyonu olmayınca tarlalarda fare sayısı arttı
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