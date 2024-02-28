6 katlı binanın yerle bir olmasıyla yaşanan panik kamerada

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay’da 25 bine yakın vatandaş hayatını kaybetmişti. Asrın felaketinde binlerce konut ise hasar almıştı. Mahkeme süreci sona eren binaların yıkımları aralıksız olarak devam ediyor. Dörtyol ilçesinde 6 katlı bir bina da ekiplerin çalışmasıyla kontrollü olarak yıkıldı. İş makinesinin darbesiyle yerle bir olan binanın yıkımını izleyen vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.