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MSB: “Kahraman Mehmetçik durmadan, yorulmadan terörle mücadelesini sürdürüyor”

Milli Savunma Bakanlığı, zorlu hava ve arazi şartlarında görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden vatan nöbeti görevini zorlu hava ve arazi şartlarında icra eden Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, “Vatanımıza ve milletimize olan sevdamızdır bizi güçlü kılan. Kahraman Mehmetçik, en zorlu hava ve arazi şartlarında vatan nöbetine devam ediyor, durmadan yorulmadan terörle mücadelesini sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.

27 Şub 2024 - 21:09 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

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