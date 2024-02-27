MSB: “Kahraman Mehmetçik durmadan, yorulmadan terörle mücadelesini sürdürüyor”

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden vatan nöbeti görevini zorlu hava ve arazi şartlarında icra eden Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, “Vatanımıza ve milletimize olan sevdamızdır bizi güçlü kılan. Kahraman Mehmetçik, en zorlu hava ve arazi şartlarında vatan nöbetine devam ediyor, durmadan yorulmadan terörle mücadelesini sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.