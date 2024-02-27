-

Kaldırımda yürüyen kadının üzerine lastik yağdı

Zeytinburnu’nda 1. kattaki dairenin balkonunda bulunan 5 otomobil lastiği kaldırımda yürüyen kadının yanına düştü. Kadın lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, 22 Şubat günü Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. kattaki dairenin balkonunda bulunan 5 adet otomobil lastiği üzerinde durduğu ahşabın çürümesi nedeniyle kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtulurken, kadının bacağına çarpan lastik nedeniyle hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Lastiklerin çarptığı iki araçta ise hasar oluştu. Olayla ilgili konuşan mahalle sakini, "Lastikler balkonda ahşabın üzerinde duruyordu. Ahşabın çürümesinden dolayı komşunun balkonundan aşağı düşüyor" dedi.

"Lastikler park halindeki aracın üstüne düşmüş"

Olayı gören mahalle sakini Celal Tuvan, "Baktım bir kadının başına toplanmışlar. Lastikler park halindeki aracın üstüne düşmüş. Bir de minibüsün önüne değmiş, araca zarar vermiş. Polisler geldi, kadın daha sonra gitti" şeklinde konuştu.

Lastiklerin düştüğü an güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde lastiklerin kaldırımda yürüyen kadının yanına düştüğü ve araçlara çarptığı görülüyor.

27 Şub 2024 - 21:07 İHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TAKİP ET 46 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
VRF Sisteminin Yenilenmesi ve Dış Ünitelerin Değişimi Yapım İşi Resmi İlandır mask
VRF Sisteminin Yenilenmesi ve Dış Ünitelerin Değişimi Yapım İşi
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
YOL ÇİZGİ BOYALARI VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
YOL ÇİZGİ BOYALARI VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
MSB: “Kahraman Mehmetçik durmadan, yorulmadan terörle mücadelesini sürdürüyor” mask
MSB: “Kahraman Mehmetçik durmadan, yorulmadan terörle mücadelesini sürdürüyor”
Kaldırımda yürüyen kadının üzerine lastik yağdı mask
Kaldırımda yürüyen kadının üzerine lastik yağdı
Çanakkale’de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı mask
Çanakkale’de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
Öğretmenin karşısında oynayıp TikTok videosu çektiler mask
Öğretmenin karşısında oynayıp TikTok videosu çektiler
Azerbaycanlılar, Hocalı Katliamı’nda ölenleri andı mask
Azerbaycanlılar, Hocalı Katliamı’nda ölenleri andı
Bakan Özhaseki: "(Deprem konutları) Herkesin hakkı verilinceye kadar çalışacağız" mask
Bakan Özhaseki: "(Deprem konutları) Herkesin hakkı verilinceye kadar çalışacağız"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL